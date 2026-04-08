お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえが、人気芸人の私生活に猛ツッコミを入れた。６日の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜・午後１１時５９分）では、くわばたりえ、大沢あかね、キンタロー。の３人をゲストに迎え、子育てや夫婦関係の話題で盛り上がった。絵本の読み聞かせの話題になり、やっていたのかと問われた大悟は「会ってない、子どもがちっちゃい頃に。あんまり」と衝撃発言。スタジオ一同は「え？