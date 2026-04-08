◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）粘って、つないで、１点でも多く返す。“鬼門”マツダの今季初戦は細かいミスも響いての敗戦。試合中盤に許した２ラン２発が重くのしかかる展開でも、６人の２０代野手が名を連ねたヤングＧ打線の執念を感じた。広島先発・森下に“ボディーブロー”を浴びせたのは、３試合連続で１番起用の浦田だった。０―０の４回先頭でフルカウントに持ち込むと内角カットボ