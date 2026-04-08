◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日午前８時７分開始予定）、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。３試合連続本塁打となる４号、４２試合連続出塁となって日本人記録に王手をかけるかに注目。先発は山本由伸投手（２７）で、岡本和真内野手（２９）との初対決からも目が離せない。