栗東所属の女性ジョッキー、河原田菜々（21＝渡辺）が今週から美浦に滞在し、調教に騎乗する。期間は春の新潟開催（〜5月24日）までの予定。河原田は「（渡辺）先生が、行っていいよ、と言ってくれたし、今年は北海道シリーズに参戦したいと思っていたので、このタイミングで滞在することになった」と経緯を説明。「短期研修でお世話になった青木先生の手助けも借りて、頑張っていきたい」と決意を誓った。