◇パ・リーグロッテ1−3オリックス（2026年4月7日京セラD）ロッテは今季初の3連敗で借金2。球団通算4934勝4934敗408分けとなり、前身の毎日、大毎、東京時代から積み上げてきた通算成績で貯金が初めてゼロになった。先発・木村が3回2死満塁から太田に押し出し四球を与えて先制点を献上。6回2死満塁から寺地が押し出し四球を選んで同点に追いついたが、救援陣が踏ん張れず、打線にも“あと1本”が出なかった。サブロー