「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）阪神の才木浩人投手（２７）がセ・リーグ最多記録に並ぶ１６奪三振の好投で今季２勝目を挙げた。以下、藤川球児監督（４５）の主な一問一答。−甲子園での開幕戦勝利。「うまく勝つことができましたね」−才木の投球は。「すごく状態も良くいけていましたけど、次回また頑張ってもらおうかなと思います」−五回の４得点は福島のバットが足がかりになった。「チームです