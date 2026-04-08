◇セ・リーグ中日3―5DeNA（2026年4月7日横浜）中日は今季2度目の3連敗で、単独最下位に転落した。3回まで圧巻の投球を見せていた金丸が4回に4連打を浴びるなど4失点。昨季からDeNA戦5連敗の2年目左腕は「（4回だけ）ハマってしまった。できることはあったんだけど…」と視線を落とした。チームは4、5日のヤクルト戦でも5点、7点とビッグイニングをつくられ、試合を落としている。井上監督は「たたみかけられるのは何