◇セ・リーグ広島5―2巨人（2026年4月7日マツダ）広島の森下が、待望の今季初勝利を挙げた。6回1/3を投げて6安打2失点。「最近はずっと先に失点していたけど、今回は粘り強く、我慢して投げることができた」と汗を拭った。ポイントは0―0の4回だ。「何が何でもゼロでという気持ち」から、慎重にコースを狙うあまり3与四球で2死満塁のピンチを招いたが、佐々木を三邪飛に仕留め、以降に味方の2本塁打を呼んだ。新井監