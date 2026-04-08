「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）兵庫県西宮市出身で、甲子園のそばで育ったシンガー・ソングライターのあいみょん（３１）が７日、阪神−ヤクルト戦で始球式を務めた。誕生日にちなんだ背番号「３６」でマウンドに上がり、大きく振りかぶってノーバウンド投球。惜しくも左打者の外角にそれ、自己採点は「７２点」だったがスタンドからは拍手が送られた。捕手はファンを公言して、ライブにも足を運ぶ坂本だった。