◇セ・リーグ広島5―2巨人（2026年4月7日マツダ）広島のハーンが見事な火消しで、相手の勢いを寸断した。先発・森下が7回に4連打を浴びて2失点し、なおも1死一、二塁の状況から登板すると、代打・松本を150キロ直球で遊飛、浦田を154キロ直球で空振り三振に仕留めた。これで開幕から5試合連続無失点。「いつもやることは同じ。とにかくアグレッシブに攻めてアウトを取って、流れを持ってくる投球を心がけた」と充実感