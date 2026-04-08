「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）背番号１が、またしても「１」を刻んだ。熱狂の渦に包まれた右翼席へ、阪神・森下翔太内野手（２５）が右手人さし指を突き上げる。“甲子園快幕”を導く今季の聖地１号。もう誰も、森下を止められない。「勝ち越してくれたので、自分の打席に集中することができました。いいスイングができたと思います」虎党のボルテージが最高潮に達したのは同点の五回だ。１点を勝ち越し、な