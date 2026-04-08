◇パ・リーグオリックス3―1ロッテ（2026年4月7日京セラD）燃えたぎる思いを、ガッツポーズに込めた。オリックスの1番・宗が、同点の7回2死一、三塁で2番手右腕・沢田の初球を捉え、決勝の右前適時打。チームの4連敗を阻止する殊勲の一打に、一塁上でほえた。「完璧に捉えられた。投手も粘っていたし、（カード）初戦を取れたのは大きい」敬愛する先輩の思いを胸に戦う。「引退試合とかもされなかったので…」。楽天と