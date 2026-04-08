「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）甲子園の開幕戦を華やかに彩った。阪神の才木浩人投手（２７）がセ・リーグ最多記録に並ぶ１６奪三振の好投で今季２勝目を挙げた。首位・ヤクルト打線からＫの山を築き、８回３失点。２０１９年以来の解禁となったジェット風船に彩られた甲子園で、ファンを熱狂させた。花束を受け取った才木が少し驚いた表情を見せた後、満面の笑みを浮かべた。偉大な記録に並んだ右腕をたたえ、