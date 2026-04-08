矢沢永吉が、全国ツアー『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2026 Just keep going ～ロックの軌跡～』を開催する。 （関連：矢沢永吉・B'z、『紅白』でのサプライズを成功させる条件日本中の注目を経てさらなる伝説へ） 2021年以来、6年連続の全国ツアー開催となる今回は、11月25日に神戸ワールド記念ホール、11月28日＆29日に大阪城ホール、12月3日から日本武道館で6回公演が行わ