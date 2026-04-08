開催：2026.4.8会場：プログレッシブ・フィールド結果：[ガーディアンズ] 2 - 1 [ロイヤルズ]MLBの試合が8日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとロイヤルズが対戦した。ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。2回表、5番 カーター・ジェンセン 2球目を打って右中間スタンドへの