日本テレビ系・スポーツ番組『Going! Sports&News』のFIFAワールドカップSPキャスターに就任したのが、女優・モデルとして活躍する井桁弘恵（いげた ひろえ）さんだ。さっそく先週土曜日の初出演で見事なMCぶりを披露。番組後に公式インスタグラムを更新し、「たくさん勉強して、いろんな視点から選手の魅力、応援の楽しさをお伝えできるように頑張ります。来週からもよろしくお願いします」と想いを綴った。ファンの間で