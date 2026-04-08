【その他の画像・動画等を元記事で観る】 矢沢永吉が、全国ツアー『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2026 Just keep going ～ロックの軌跡～』の開催を発表した。 ■神戸ワールド記念ホール、大阪城ホール、日本武道館で全9公演 11月25日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、11月28・29日に大阪・大阪城ホール、そして12月3日から12日にかけて東京・日本武道館で全6回の公演を