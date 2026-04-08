ＪＲ北海道は、赤字が続く８つの区間について、運行と設備の維持管理を分ける「上下分離方式」を含めた提案を検討していることがわかりました。鉄路の行方はどうなるのでしょうか。 車窓には雄大な自然地域観光の一翼担う「花咲線」 釧路と根室を結ぶＪＲ「花咲線」です。車窓には道東の雄大な自然が広がります。終点の根室駅。その目の前にあるのが、民宿「えびすや」です。 民宿を訪れたのは、菰渕さん家族です。納沙