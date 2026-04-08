2026年4月4日、香港メディア・香港01は、米ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の報道を引用し、かつて中国で憧れの的だった米国ブランドがもはや「魅力的」ではなくなり、多くの企業が苦境に立たされていると報じた。記事は、ナイキが26年3〜5月期の中国売上高について前年同期比20％減少するとの見通しを示したほか、ファッションブランドGUESSが中国の全店舗を閉鎖し、スターバックスも中国事業の過半数株式を現地投資会社