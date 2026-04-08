「第29回クラウンC」（S3）が7日、川崎競馬場で行われ、単勝1・5倍の1番人気に支持されたシーテープがゴール手前で逃げ粘るオリジナルパターンを差し切ってV。門別から移籍後4連勝を飾り、重賞初タイトルを獲得した。矢野の冷静なエスコートが光った。オリジナルパターンがJRA所属の丹内と果敢に逃げる。道中、約4馬身後方の先行集団で勝負どころを待っていた鞍上は「直線を向いてから安心して乗っていられた。素晴らしい末脚