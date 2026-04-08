「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）聖地に快音を響かせた阪神・佐藤輝明投手（２７）は全力で走った。「またフェンス直撃かなと思ったんですけどね」。そう言って笑ったように、角度がついていたわけではない。それにもかかわらず、打球速度１６９キロの弾丸ライナーはグングン伸びていく。バックスクリーン左へ着弾すると、この日一番の歓声が巻き起こった。４点リードの八回２死一塁。待望の一発が生まれた。大西