◇セ・リーグ巨人2−5広島（2026年4月7日マツダ）巨人は先発のウィットリーが6回3安打5失点（自責点4）で来日初勝利はまたお預けとなった。4回にファビアン、5回に大盛に2ランを被弾。いずれも四球で出した後に直球を捉えられた。「無駄な四球からの長打が試合の結果に結びついてしまった」と猛省。デビューから2戦計7失点のうち5失点が本塁打によるものだ。阿部監督は「日本の野球をこれからもっと勉強していってほしい