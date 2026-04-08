中東の戦局が激化し、原油などのエネルギー危機は深刻だ。この影響で日本国内も、石油を原料とする重要物資の不足に直面している。危機的状況に日本はどう対応すべきか、政府と与野党は建設的に論じ合い、具体的な対策につなげていく必要がある。総額１２２兆円に上る２０２６年度予算が成立した。高市首相が目指した２５年度内の成立はならなかったが、暫定予算が組まれたことで行政に大きな混乱は生じなかった。社会保障や