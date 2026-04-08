ミャンマーで５年前にクーデターを起こし、アウン・サン・スー・チー氏率いる民主派政権を倒した軍のトップが、大統領に選ばれた。住民を弾圧してきた軍の支配が今後も続くことが確定した。民政復帰への道は当面閉ざされたと言わざるを得ない。ミャンマーの連邦議会で大統領を選ぶ議員投票が行われ、３人の候補のうち、前軍最高司令官のミン・アウン・フライン氏が新大統領に選出された。クーデター後、議会が新大統領を選出