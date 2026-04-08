阪神９―３ヤクルト阪神の才木は試合中、ぼんやりと「三振が取れているな」と思っていたという。その数や意味を知ったのはマウンドを降りてから。リーグの１試合最多記録に並ぶ１６奪三振の快投だった。「三振を取るのが自分のスタイル」。そのために意識して取り組んできたのが、フォークの改良だ。昨季は物足りなさを感じていたといい、オフに握りや軌道を修正してきた。成長を示して大記録に並んだが「タイって言われたら、超