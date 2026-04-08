リサイクル業者らが金属くずや不要になった家電などを主に屋外で保管する「ヤード」について、環境省が規制強化に乗り出す。保管物のずさんな管理が騒音トラブルや火災を引き起こす事例が相次いでいるためだ。廃棄物処理法を改正して保管を許可制とするなどし、不適正な事業者を排除する方針だ。（西原寛人）リサイクル業者への立ち入り可能に群馬県館林市の住宅街に、高さ約４メートルの壁に囲われた約３０００平方メートルの