東京・池袋のキャラクターグッズ販売店で店員の女性（２１）が殺害された事件で、女性を刺した後に自殺した元交際相手の川崎市多摩区、無職広川大起容疑者（２６）が事件当日、女性宅の最寄り駅に来ていたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は女性の居場所を確認していたとみて、殺人容疑で調べている。事件は３月２６日午後７時１５分頃、商業施設「サンシャインシティ」内の女性が勤務する店内で発生した。捜査関