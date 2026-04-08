旭化成ホームズの「ロングライフ住宅」を宣言した記者発表会＝1998年、東京都千代田区親会社が旭化成の住宅メーカー。ドイツのヘーベル社の技術を取り入れて誕生したプレハブ住宅「ヘーベルハウス」を本格販売するため、1972年に設立された。（共同通信社＝増井杏菜記者）築年数が長い住宅が一般的な欧米のように、地震が多い日本でも安心して長く住める家を目指した。鉄骨構造で軽量気泡コンクリートを外壁や屋根、床に採用し