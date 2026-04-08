お笑いコンビ「真空ジェシカ」のガク（35）が7日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。地元の親友からのあまりに辛辣な評価に、ガク然とする一幕があった。この日は「地元の友達100人が選ぶ好きな芸人GP」のテーマで展開。横浜市出身のガクは、地元の友人「ヨコヤマさん」からまさかの「ワースト5」に選出したと伝えられ、「えっ?ウソだろ!?えー!?中学、高校、大学ずっとの友達を?」と衝撃を