岩手県陸前高田市でクラフトビールを醸造しているが、実は私はみちのく潮風トレイルを一度も歩いたことがない。そんな私がこの長大な道と関わるようになったのは、市の観光物産協会の職員から「トレイルのビールを一緒に作りませんか」と声をかけられたのがきっかけだった。そのとき初めてみちのく潮風トレイルの存在を知った。２０２２年７月。最初は当醸造所の既存のビールをトレイルラベルに変更して販売開始。名前も協会職