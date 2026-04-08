ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの団体、個人でともに銀メダルに輝き、先月の世界選手権での４度目の金メダルを花道に競技生活を終えた坂本花織さん（２５）が７日、神戸市内で母校・神戸学院大学の入学式に来賓として出席、新入生たちにエールを送った。式のプログラム終盤に登壇した坂本さんはトークショー形式で自身の学生時代、２、３年時はコロナ禍で大変だったことなどを披露しつつ「学生と呼ばれる最後の４年