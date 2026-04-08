米国・ＷＷＥの?明日の女帝?アスカが、?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイに牙をむいた。今年１月に宿敵イヨ＆リア・リプリーに敗れ、カイリ・セインとの「カブキ・ウォリアーズ」で保持していたＷＷＥ女子タッグ王座から陥落。祭典「レッスルマニア４２」（１８、１９日＝日本時間１９、２０日、ネバダ州ラスベガス）の出場につながる試合でもことごとく敗退した。このため制御不能ぶりが際立つようになり、相棒