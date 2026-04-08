日本代表の森保一監督（５７）が、あらゆる可能性を視野に入れて、優勝を目標に掲げる北中米Ｗ杯を戦おうとしている。指揮官は７日、イングランドから大金星を挙げた英国遠征から帰国。羽田空港で取材に応じ、左足首負傷で離脱中のＭＦ遠藤航（リバプール）について「絶対に戻ってほしいが、落ち着いてリハビリができるように、あまりコミュニケーションは取っていない」と語った。左膝前十字靱帯断裂でＷ杯絶望とされるＭＦ南