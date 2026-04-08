ユーチューバーのヒカキン（３６）が手掛けたペットボトルの麦茶「ＯＮＩＣＨＡ（オニチャ）」をめぐり、疑問の声が出ている。発端はヒカキンが先月２８日に自身のユーチューブチャンネルで開始したライブ配信だった。真っ暗な画面に波の音が流れるなどした謎めいた内容。ファンから心配のコメントが寄せられた。今月３日に配信した動画では「ここ数日間、生配信をはじめ、Ｘのポストなどでお騒がせしてしまった皆さん、申し