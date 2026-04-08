総額約７０００万円の借金地獄に陥っていた俳優の遠藤要（４２）が年内にも返済できるメドがついたことを明かした。遠藤は取材に「このままいけば、なんとか今年中に終わるんじゃないか」と明るい声で語った。一昨年、韓国のカジノで約１億７０００万円を失い、残ったのは、知人らからの約７０００万円の借金だった。「自己破産して借金から逃げることだけはしたくなかった」と返済のために選んだ道は、動画投稿アプリのＴｉ