春らしいスタイリングに悩んだら、ボトムスにポイントを置いてアイテムを選んでみて。顔まわりから遠いぶん、トレンドの柄物アイテムや一癖あるアイテムにも挑戦しやすくなります。今回は【しまむら】から、春らしさ満開のトレンドボトムスをご紹介。 裾のフリルがかわいいストライプスカート 【しまむら】「TT ＊ AKASTスソフレアSK」\1,639（税込） 春のスタイリングのポイントになるストライプスカート。