ロック歌手の矢沢永吉（７６）が、１１月からアリーナツアーを開催し、１２月には東京・北の丸公園の日本武道館で６公演を行うことが７日、分かった。昨年はソロデビュー５０周年を迎え、同１１月には日本人アーティストとして最年長東京ドーム公演を成功させたばかり。この９月には喜寿を迎える矢沢が、新たな伝説を刻む。「Ｊｕｓｔｋｅｅｐｇｏｉｎｇ〜ロックの軌跡〜」と題したツアーは１１月２５日の神戸ワールド記