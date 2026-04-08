◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人がもったいないプレーの連発で広島に敗戦。連勝が２で止まり、勝率５割に逆戻りした。新助っ人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が来日２度目の先発も４回、５回と四球直後にアーチを許すなど、６回３安打５失点で初黒星を喫した。打線は７回、増田陸、中山の連続タイムリーで２点を返し、先発森下を降板させたが、そこまで。昨季２勝１０敗と鬼門だっ