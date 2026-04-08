オリックス・山下舜平大投手（２３）が７日、大阪・舞洲でスローイングを再開した。右肘のコンディション不良で開幕前に離脱し、投球自体も３月１８日以来。「本当に（投球が）１回目なので、投げられたことが良かったです」と軽めの動きで回復具合を確認した。ＷＢＣに出場した宮城のコンディション次第では、開幕投手を託される予定だった剛腕。「悔しいというか、自分自身に対して正直、あきれるところではあります」と素直