オリックス・宗佑磨内野手（２９）は冷静に燃えていた。「全ての球を打てる準備をしていた。とにかく自分のスイングを」と集中したのは同点の７回だ。２死一、三塁で元同僚の沢田から右前へ決勝打。初球の直球を完璧に捉え、塁上で雄たけびを上げた。開幕から９試合目となった１番。尊敬する先輩が「定位置」としていた打順で価値ある一打を運んだ。１、２番コンビとして２１、２２年のリーグ連覇に貢献した福田周平さん（３３