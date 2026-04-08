◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―３中日（７日・横浜）３連敗で、単独最下位に転落し、借金は今季ワーストの６に膨らんだ。先発・金丸が１―０の４回に３連打で無死満塁を招くと、蝦名の２点二塁打などで一挙４失点。今季初黒星でＤｅＮＡ戦は通算０勝５敗となった左腕は「甘くなった。次はメリハリをつけた投球を」と肩を落とした。井上監督は「ビッグイニングをつくられる傾向があるんで、なんでやという話をした」と反省