◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神９―３ヤクルト（７日・甲子園）阪神・才木浩人投手（２７）が、２６年の甲子園開幕戦で奪三振マシンと化した。０１年５月２４日の阪神戦で野口茂樹（中日）が達成して以来、２５年ぶり９人目。セ・リーグタイ記録の１試合１６奪三振だ。「何も知らなかった。三振は取れているなと思っていたけど。タイと言われたら超えたかった（笑）」。無心で量産し、試合後に少し色気をみせた右腕。自身開幕２連勝