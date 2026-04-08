◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）広島・森下が粘りの投球で連勝を引き寄せた。「何が何でもゼロで」と先制点を許さず、３四球で招いた４回２死満塁のピンチでは佐々木を三邪飛に仕留めた。７回途中を１０１球、２失点で今季初勝利。新井監督も「気迫が伝わってきた。素晴らしい粘り」と右腕をたたえた。３月３１日のヤクルト戦（神宮）では、この日と同じ４回に乱れた。甘く入った初球の直球を