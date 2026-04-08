男子プロゴルフツアー国内開幕戦、東建ホームメイトカップは９日から４日間、三重・東建多度ＣＣ名古屋（７０９０ヤード、パー７１）で行われる。２０１８、１９年の賞金王でツアー通算１０勝の今平周吾（３３）＝ロピア＝は７日、プロアマ戦などコース内で調整。前週、千葉で開催されたアジアツアーで７位と好発進したショットメーカーが、今季からポイント制となる年間ランキングの初代王者を目指す。××