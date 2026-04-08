新日本プロレスを２０２４年１月末で退団し、米国で活動しているオカダ・カズチカの妻で声優の三森すずこが、米国の桜を楽しむ様子をアップした。７日に自身のインスタグラムを更新し「桜、マグノリア、チューリップ…街のあちこちから春の彩り」と様子を伝える。「意外と桜があちらこちらに咲いていることにびっくりです。そして、花粉症もしっかりあります。辛い！何の花粉に反応しているのでしょう…」と、移住先のアメリカ