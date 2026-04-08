ロック歌手矢沢永吉（76）が、アリーナツアー「Just keep going〜ロックの軌跡〜」を開催することが7日、分かった。11月に神戸1公演と大阪2公演、12月に東京・日本武道館で6公演を行う。矢沢と武道館は縁が深い。1977年（昭52）に、日本人ロック歌手で同所での初ライブを実施したのが矢沢だった。21年12月には146回公演を達成し、ソロアーティストの最多記録を更新。23年12月に150回、25年12月には160回と自らの記録を次々と塗り替