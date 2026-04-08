今年、デビュー51年目を迎える矢沢永吉（76）が8日、今年のツアー日程を発表した。神戸、大阪、東京で全9回の公演を開催する。このうち、日本武道館では6日間連続で公演を行い、日本人男性ソロアーティスト最多となる。【写真】『第76回NHK紅白歌合戦』に登場した矢沢永吉“都内のある場所”での歌唱ショットツアー名は『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2026 Just keep going 〜ロックの軌跡〜』。11月25日に神戸ワールド記念