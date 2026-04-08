EXILE／FANTASTICS佐藤大樹（31）と本郷奏多（35）がこのほど、都内で東海テレビ・フジ系ドラマ「時光代理人」（11日開始、土曜午後11時40分）取材会に出席した。同作は、写真の撮影者に憑依（ひょうい）しタイムスリップする能力を持つトキ（佐藤）と、写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカル（本郷）が、依頼者の喪失や後悔と向き合う新感覚のヒューマンドラマ。2人はダブル主演にして初共演となる。佐藤が「本郷さんは