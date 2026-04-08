◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場する。メジャー挑戦１年目の岡本はメジャーデビューから６戦連続安打をマーク。試合前時点で１０試合に出場して打率２割６分３厘、２本塁打、３打点だった。前日６日（同７日）の同戦は「４番・三塁」で出場して４打数２安