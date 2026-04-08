米男子ゴルフのメジャー初戦マスターズは9日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで開幕する。初出場の片岡尚之（28＝ACN）は6日、東北福祉大の先輩・松山英樹（34＝LEXUS）とともにアウト9ホールをラウンドして調整。21年大会覇者からオーガスタ攻略法を吸収した。偉大な先輩・松山との初ラウンド。片岡は緊張気味だったが、ホールを重ねるごとに会話も笑顔も増えた。助言を求めることは控え、松山の技に目を凝らし、